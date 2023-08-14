Происшествия
сегодня, 16:55
60-летний мужчина погиб из-за кипятильника
В сгоревшем под Липецком частном доме найден труп его хозяина.
Вечером 11 августа в селе Ивово Липецкого района горел частный дом. При тушении пожара в строении нашли труп его хозяина.
По предварительной версии, дом загорелся из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации электрического кипятильника. Предположительно, включив кипятильник, хозяин дома заснул.
По предварительной версии, дом загорелся из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации электрического кипятильника. Предположительно, включив кипятильник, хозяин дома заснул.