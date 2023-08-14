60-летний мужчина погиб из-за кипятильника

В сгоревшем под Липецком частном доме найден труп его хозяина.

Вечером 11 августа в селе Ивово Липецкого района горел частный дом. При тушении пожара в строении нашли труп его хозяина.



По предварительной версии, дом загорелся из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации электрического кипятильника. Предположительно, включив кипятильник, хозяин дома заснул.