Происшествия

сегодня, 16:55

60-летний мужчина погиб из-за кипятильника

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#пожар #погибший
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60-летний мужчина погиб из-за кипятильника

В сгоревшем под Липецком частном доме найден труп его хозяина.

Вечером 11 августа в селе Ивово Липецкого района горел частный дом. При тушении пожара в строении нашли труп его хозяина.

По предварительной версии, дом загорелся из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации электрического кипятильника. Предположительно, включив кипятильник, хозяин дома заснул.
1035
#пожар #погибший
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