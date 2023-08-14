Липецкая область – на 38 месте по аварийности на дорогах

За шесть месяцев 2023 года (с января по июнь включительно) в нашей области на каждые 100 тысяч автомобилей произошли 99,9 ДТП с пострадавшими. Такие данные приводит РИА Новости, составившее рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах.





В основе рейтинга лежит количество ДТП с пострадавшими в январе-июне 2023 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств. Первые места занимают регины с самыми низким таким соотношением.



В Липецкой области, кторая заняла 38-ю строчку рейтинга, количество ДТП с пострадавшими составило 99,9 из расчета на 100 тысяч автомобилей, что на 25,4% больше, чем год назад. Число пострадавших липчан (погибших и раненых) на 100 тысяч жителей – 71,1.



Самые спокойные дороги среди регионов Центрального Черноземья – в Белгородской области, она оказалась на 22 месте рейтинга, где на 100 тысяч авто пришлось 79,8 ДТП с пострадавшими. Тамбовская область заняла 41 место (103,9 ДТП), Курская – 45-е (106,6), Воронежская область заняла 54 место (113). Однако в Воронежской и Тамбовской областях количество ДТП с пострадавшими выросло за год всего на 2%, в Белгородской – на 14,4%, а в Курской снизилось на 13,6%.



Согласно исследованию, в целом по России по итогам первого полугодия 2023 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 96,9 ДТП с пострадавшими. Это больше, чем по итогам первых шести месяцев предыдущего года (92,6 ДТП с пострадавшими). Лучше общероссийского уровня ситуация в 34 регионах. Количество ДТП с пострадавшими снизилось по сравнению с первым полугодием 2022 года в 25 регионах и в одном (Ненецкий автономный округ) не изменилось. Выросло количество ДТП с пострадавшими в 59 регионах.

Самыми спокойными и безопасными оказались дороги в Чечне, где на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 13,8 ДТП с пострадавшими. За ней следуют Томская область, где данный показатель составил 39,8, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, где аварийность составила 41,5 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта.



По данным рейтинга, хуже всего с безопасностью на дорогах обстоят дела в Калмыкии (83-е место, 186,4 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей), Омской области (84-е место, или 198,9 ДТП) и Тыве (85-е место – 315,6 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин).



