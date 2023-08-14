Происшествия

20 минут назад

Ограбление липчанки на улице Стаханова записала камера наблюдения

2 501
#грабеж

Задержан 43-летний безработный. Он выследил женщину после знакомства в баре.

Оперативники отдела №7 УМВД по Липецку задержали подозреваемого в уличном грабеже. 12 августа он напал на 47-летнюю женщину, когда та возвращалась из бара.

Как рассказали в полиции, нигде не работающий мужчина познакомился  с женщиной в баре. Они вместе выпили, а когда липчанка пошла домой, мужчина ее выследил и во дворе на улице Стаханова отнял сумку.

«В сумке находились документы, кошелек с банковскими картами и «Redmi 9T». Причинённый ущерб потерпевшая оценила в 12000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области .

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабёж). Максимальная санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

2 501
#грабеж

Комментарии (2)

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Я

5 минут назад
Зачем лицо преступника скрывать. Возможно его ещё кто узнает, кого он успел до этого случая ограбить.
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+

6 минут назад
Одно не ясно - зачем пить с незнакомыми? Приключений не хватает?!
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Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
88
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

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