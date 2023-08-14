49-летняя женщина получила шесть с половиной лет за удар ножом

В марте этого года она убил сожителя одним ударом ножа.





Становлянский районный суд Липецкой области огласил приговор 49-летней уроженке Чеченской республики, обвиняемой в убийстве.



Суд счел доказанным, что вечером 29 марта 2023 года пьяная женщина во время ссоры с сожителем ударила его кухонным ножом в грудь. От полученной раны сожитель женщины умер.



Примечательно, что к моменту этого преступления женщина еще не отбыла наказание за злостное уклонение от уплаты алиментов.



«По совокупности приговоров, путем частичного присоединения неотбытой части наказания подсудимой назначены 6 лет 6 месяцев и 10 дней исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе судебной системы Липецкой области.



