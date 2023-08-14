Здоровье

30 минут назад

«Еще бы пару дней, и новорожденный умер»: у малыша обнаружили редкую патологию органов дыхания

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#областная детская больница
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«Еще бы пару дней, и новорожденный умер»: у малыша обнаружили редкую патологию органов дыхания

Детский хирург Николай Князев провел первую в Липецкой области торакоскопическую операцию по удалению грыжи Богдалека, встречающейся раз на 10 000 беременностей.

В областной детской больнице спасли от смерти малыша, которому не было еще и месяца. Мальчик реально родился в рубашке: еще бы несколько дней без операции, и он бы мог умереть.

Первой почувствовала неладное мать новорожденного: он задыхался, отказывался от молока. Женщина не мешкая обратилась к врачам и те быстро поставили жуткий диагноз: грыжа Богдалека. Это врожденное или приобретенное патологическое новообразование, при котором органы брюшной полости через щель в диафрагме сдавливают легкие. Единственный симптом этого редкого заболевания, встречающегося раз на 10 000 беременностей, — затрудненное дыхание. Вовремя не обнаруженный и не скорректированный порок обычно приводит к смерти младенца.

— Даже прижатым к груди малыша ухом можно было услышать работу кишечника там, где должно было быть легкое. Раньше при такой патологии маму с младенцем отправляли в федеральный медицинский центр на операцию. Но в этом случае ее могли провести в столичном НИИ, специализирующемся на помощи новорожденным, только в конце августа. К этом времени мальчик бы мог умереть. Поэтому приняли решение оперировать малыша у нас, — сообщил GOROD48 заместитель главного врача по хирургии областной детской больницы Сергей Раковский.

Соответствующее торакоскопическое оборудование в больнице было. Был и опыт, наработанный на других подобных оперативных вмешательствах. Саму процедуру расправления сдавленного органами пищеварения легкого провел детский хирург Николай Князев.

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— Операция шла два часа. С помощью видеотехники и инструментария трех миллиметрового диаметра хирург через проколы грудной клетки вернул органы пищеварения в брюшную полость, расправил спавшееся легкое, убрав, таким образом, диафрагмальную грыжу, — рассказал о сути успешно закончившейся операции Сергей Раковский.

Во ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», узнав о времени проведения операции и ее исходе, похвалили липецких коллег, которые первыми в Центральном Черноземье провели столь уникальную операцию.
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#областная детская больница
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Комментарии (3)

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Мария

13 минут назад
Низкий полон таким врачам
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Валентина

13 минут назад
Молодцы врачи и вся команда медиков! Большо спасибо за спасенную жизнь ребенка!!!!
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Зачем Липецку Александр Невский?
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81
Зачем Липецку Александр Невский?
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