«Еще бы пару дней, и новорожденный умер»: у малыша обнаружили редкую патологию органов дыхания

Детский хирург Николай Князев провел первую в Липецкой области торакоскопическую операцию по удалению грыжи Богдалека, встречающейся раз на 10 000 беременностей.

В областной детской больнице спасли от смерти малыша, которому не было еще и месяца. Мальчик реально родился в рубашке: еще бы несколько дней без операции, и он бы мог умереть.Первой почувствовала неладное мать новорожденного: он задыхался, отказывался от молока. Женщина не мешкая обратилась к врачам и те быстро поставили жуткий диагноз: грыжа Богдалека. Это врожденное или приобретенное патологическое новообразование, при котором органы брюшной полости через щель в диафрагме сдавливают легкие. Единственный симптом этого редкого заболевания, встречающегося раз на 10 000 беременностей, — затрудненное дыхание. Вовремя не обнаруженный и не скорректированный порок обычно приводит к смерти младенца.— Даже прижатым к груди малыша ухом можно было услышать работу кишечника там, где должно было быть легкое. Раньше при такой патологии маму с младенцем отправляли в федеральный медицинский центр на операцию. Но в этом случае ее могли провести в столичном НИИ, специализирующемся на помощи новорожденным, только в конце августа. К этом времени мальчик бы мог умереть. Поэтому приняли решение оперировать малыша у нас, — сообщил GOROD48 заместитель главного врача по хирургии областной детской больницы Сергей Раковский.Соответствующее торакоскопическое оборудование в больнице было. Был и опыт, наработанный на других подобных оперативных вмешательствах. Саму процедуру расправления сдавленного органами пищеварения легкого провел детский хирург Николай Князев.— Операция шла два часа. С помощью видеотехники и инструментария трех миллиметрового диаметра хирург через проколы грудной клетки вернул органы пищеварения в брюшную полость, расправил спавшееся легкое, убрав, таким образом, диафрагмальную грыжу, — рассказал о сути успешно закончившейся операции Сергей Раковский.Во ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», узнав о времени проведения операции и ее исходе, похвалили липецких коллег, которые первыми в Центральном Черноземье провели столь уникальную операцию.