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НЛМК продолжает повышать уровень внутренней переработки вторсырья

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#вторсырье
НЛМК продолжает повышать уровень внутренней переработки вторсырья
Новолипецкий металлургический комбинат запускает новую программу по обращению со вторичным сырьем. Программа направлена на сокращение образования вторсырья и увеличение его внутренней переработки, переработанные материалы будут возвращаться в производство, а также реализоваться внешним потребителям.

В числе крупных проектов программы:

Проект по обезвоживанию железосодержащего шлама (смесь воды и пыли), который образуется в процессе очистки побочных газов металлургического производства. Обезвоженное сырье в объеме 250 тыс. т в год будет возвращаться в производство;

Внедрение технологии по переработке использованных огнеупорных материалов. Соответствующее вторсырье будут сортировать и перерабатывать для собственного производства флюсующих добавок, которые используются в процессе выплавки металла для повышения качества стали. Проект позволит снизить затраты по данной категории сырья на 25%.

Общая доля рециклинга в Группе НЛМК уже составляет 99%, новая программа позволит довести это значение до 99,5%.
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