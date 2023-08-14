Общество
сегодня, 10:48
Ремонтом памятника экипажу Дмитрия Барашева заинтересовалась прокуратура
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Подрядчик не завершил работы даже после продления сроков.
Ремонт памятника летчику Дмитрию Барашеву и членам его экипажа, который находится в сквере за площадью Революции (его называют Ленинским и Розовым) до сих пор не закончен. При том, что срок исполнения контракта на ремонт мэрия уже продлевала на 10 дней — до 10 августа. Тогда определили, что управиться вовремя подрядчику помешали дожди.
Но памятник до сих пор не доделан. Теперь ремонтом заинтересовалась прокуратура.
«Прокуратура области организует проверку по информации СМИ о
возможных нарушениях при исполнении контракта на ремонт памятника. В ходе проверки будет дана правовая оценка как действиям подрядчика, так и эффективности муниципального контроля за исполнением общественного значимого контракта, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Напомним, на ремонт памятника выделены 616 тысяч бюджетных рублей.
Дмитрий Барашев — летчик-бомбардировщик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В ночь с 19 на 20 августа 1943 года его самолет, возвращавшийся с боевого задания, разбился возле села Боринское. Вместе с двумя членами экипажа штурманом-радистом лейтенантом В. Н. Травиным и стрелком-радистом старшиной Н. С. Подчуфаровым Дмитрий Барашев похоронен в сквере у площади Революции.
Но памятник до сих пор не доделан. Теперь ремонтом заинтересовалась прокуратура.
«Прокуратура области организует проверку по информации СМИ о
возможных нарушениях при исполнении контракта на ремонт памятника. В ходе проверки будет дана правовая оценка как действиям подрядчика, так и эффективности муниципального контроля за исполнением общественного значимого контракта, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Напомним, на ремонт памятника выделены 616 тысяч бюджетных рублей.
Дмитрий Барашев — летчик-бомбардировщик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В ночь с 19 на 20 августа 1943 года его самолет, возвращавшийся с боевого задания, разбился возле села Боринское. Вместе с двумя членами экипажа штурманом-радистом лейтенантом В. Н. Травиным и стрелком-радистом старшиной Н. С. Подчуфаровым Дмитрий Барашев похоронен в сквере у площади Революции.
748