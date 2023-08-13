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26 минут назад

На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы

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В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы на месте взрыва, следственные действия продолжаются. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области, передает ТАСС.

"Поисковые работы на месте взрыва на территории ЗОМЗа завершены. (…) Следственные действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Глава городского округа Дмитрий Акулов провел совещание с силовиками, сотрудниками местного отделения Управления соцразвития и семьями пропавших без вести. На нем Акулов заявил, что помощь родственникам пострадавших окажут власти округа.

ЧП в Сергиевом Посаде произошло 9 августа. В результате взрыва на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс» пострадал 81 человек, один человек погиб. Без вести пропавшими после взрыва числятся восемь человек. Причина инцидента устанавливается.


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