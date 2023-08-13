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25 минут назад

В Тольятти произошел пожар на складе гипермаркета

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В Тольятти произошел пожар на складе. Площадь возгорания составляет 300 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

"Сообщение - в 13:15, город Тольятти, ул. Коммунальная, 36а, горит склад на площади 300 кв. м", - сообщили в МЧС.

Позже в региональной прокуратуре сообщили о локализации пожара на площади 500 кв. м. Прокуратурой организована проверка.

"Организована проверка в связи с пожаром на складе завода металлокровли в Тольятти. <…> Прокуратура Автозаводского района города Тольятти контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Данных о погибших и пострадавших в результате пожара нет. На видеозаписях очевидцев виден высокий столб черного дыма на месте происшествия.
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