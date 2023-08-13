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37 минут назад
В Нижнем Новгороде на зрителей упали остатки салюта
В Нижнем Новгороде во время салюта на зрителей упали остатки петард. Устанавливается причина ЧП, сообщает Российская Газета со ссылкой на региональное управление проектами "Центр 800".
Несколько петард, по словам горожан, приземлились как минимум в трех местах недалеко от площадки фестиваля. В том числе они упали в районе амфитеатра, где сидели и гуляли люди.
В подрядной организации объяснили, что причиной ЧП стал порывистый ветер: из-за него «небольшое количество догорающих пиротехнических элементов снесло не по рассчитанной траектории».
По договору подрядчик несет ответственность за соблюдение безопасности на мероприятии. Сейчас проводится проверка, по итогам которой выяснится, какой ущерб должна возместить компания. В то же время во время салюта никто из нижегородцев не пострадал, обращений в экстренные службы не поступало.
Несколько петард, по словам горожан, приземлились как минимум в трех местах недалеко от площадки фестиваля. В том числе они упали в районе амфитеатра, где сидели и гуляли люди.
В подрядной организации объяснили, что причиной ЧП стал порывистый ветер: из-за него «небольшое количество догорающих пиротехнических элементов снесло не по рассчитанной траектории».
По договору подрядчик несет ответственность за соблюдение безопасности на мероприятии. Сейчас проводится проверка, по итогам которой выяснится, какой ущерб должна возместить компания. В то же время во время салюта никто из нижегородцев не пострадал, обращений в экстренные службы не поступало.