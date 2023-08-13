В России

41 минуту назад

В Раменском ликвидировали пожар на складе

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Открытое горение на складе в Раменском ликвидировано на площади 2,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
"В 14:29 мск ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре поступило в 11:53 мск. По данным временно исполняющего полномочия главы Раменского городского округа Николая Ханина, информация о задымлении и возможном пожаре на Донинском шоссе, 4-й км, стр. 3а поступила от очевидца. Загорелся металлический склад, на котором располагается производство удобрений и изделий из пластика. Со слов владельцев, все сотрудники покинули помещение.

По предварительным данным прокуратуры Московской области, причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.
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