В России
сегодня, 10:39
Двое подростков погибли в ДТП с электросамокатом
В Оренбургской области в ДТП с электросамокатом и легковым автомобилем погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщает издание Известия со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
«Несовершеннолетний водитель электросамоката, двигаясь по автодороге со стороны города Соль-Илецка в сторону села Трудового, выполняя разворот от правой по движению обочины, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем марки Lada Kalina под управлением водителя 1948 года рождения, который двигался в попутном направлении», — сообщили в ведомстве.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
«Несовершеннолетний водитель электросамоката, двигаясь по автодороге со стороны города Соль-Илецка в сторону села Трудового, выполняя разворот от правой по движению обочины, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем марки Lada Kalina под управлением водителя 1948 года рождения, который двигался в попутном направлении», — сообщили в ведомстве.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.