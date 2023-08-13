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сегодня, 10:39

Двое подростков погибли в ДТП с электросамокатом

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В Оренбургской области в ДТП с электросамокатом и легковым автомобилем погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщает издание Известия со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

«Несовершеннолетний водитель электросамоката, двигаясь по автодороге со стороны города Соль-Илецка в сторону села Трудового, выполняя разворот от правой по движению обочины, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем марки Lada Kalina под управлением водителя 1948 года рождения, который двигался в попутном направлении», — сообщили в ведомстве.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.


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