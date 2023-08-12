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10 минут назад

В Дагестане больше 100 жителей двух сел подрались из-за музыки

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Конфликт между жителями двух сел с участием около 100 человек произошел в Ногайском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Дагестану Гаяна Гуриева подчеркнула, что конфликт произошел накануне вечером между жителями сел Шумели и Батыр-Мурза.

По ее словам, жителей одного из них мог возмутить или репертуар соседей, или громкость музыки, но в итоге произошел конфликт.

«Разбираться стали уже сегодня, во второй половине дня, и каждый — с привлечением сторонников из числа жителей своего села», — подчеркнула Гуриева. В публикации подчеркивается, что около 100 человек собрались на пустыре Ногайского района приблизительно в 18:30 мск.

На место выехали сотрудники полиции, а также руководство республиканского МВД и представители администрации района.
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