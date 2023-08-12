Общество

40 минут назад

В Сселках отключат холодную воду

47
#Отключения воды
В Сселках отключат холодную воду

С неудобствами из-за отсутствия холодной воды 13 августа жители столкнутся из-за ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 4, 6, 12/1, 12/2 по улице Меркулова, №№ 15, 17, 17а по улице Водопьянова. Воду подвезут по заявкам жителей.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в Сселках – в детском саду № 37 по адресу: улица 300-летия Флота России, в частном секторе улиц Комарова, Апраксина, Краеведческой, Кольцова, 300-летия Флота России, Заповедной, Братьев Сенявиных, Алексея Мартынова. Подвоз воды также организуют по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

47
#Отключения воды

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