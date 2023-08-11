Пол строительного магазина провалился под людьми

В одном из строительных супермаркетов Усть-Илимска провалился пол. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области, передает РЕН ТВ Инцидент произошел днем 11 августа. По данным надзорного органа, пол обрушился прямо в торговом зале строительного магазина.В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент обвала покрытия. На кадрах видно, как сначала начинают убегать люди, а буквально через секунду рушится пол.

При этом одну из женщин придавило упавшими в момент инцидента со стеллажей коробками. Находящиеся рядом люди сразу же помогли ей выбраться.

«Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о разрушении пола в торговом зале одного из магазинов в городе Усть-Илимске», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Прокуратура проверит соблюдение градостроительного и другого законодательства в общественных местах и в сфере охраны труда.