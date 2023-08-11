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В Сочи УАЗ с туристами врезался в скалу

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В селе Солохаул Лазаревского района Сочи водитель внедорожника УАЗ врезался в скалу. В результате девять туристов пострадали, среди них ребёнок и беременная. Об этом заявили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

"11 августа, ДТП в Сочи: пострадали девять человек, в том числе беременная и ребенок. Погибших нет. Работают пять бригад скорой медицинской помощи", - сообщили в министерстве.

В местных сообществах в соцсетях пользователи публикуют кадры с места аварии, авторы сообщают, что в ДТП якобы попал экскурсионный джип, на кадрах также зафиксировали автомобиль повышенной проходимости.

Как сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель джипа УАЗ, осуществлявший туристические перевозки в Сочи, по предварительным данным, не справился с управлением при закруглении дороги и врезался в скалу.

По данным ведомства, угрозы жизни пострадавших туристов нет. "Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - заверили в прокуратуре. По предварительным данным, попавший в ДТП УАЗ не был оборудован для безопасной перевозки пассажиров. В ГУ МЧС России по региону в свою очередь уточнили, что пострадавших доставляют медикам для проведения осмотра. В ликвидации последствий ДТП задействуют 24 человека и 9 единиц техники.
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