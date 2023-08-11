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Крупнейшие банки РФ подняли ставки по ипотеке

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#ипотека

Восемь из 13 системно значимых банков повысили ставки по ипотеке, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Сравни». 

В их числе — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, «Открытие». Из числа топ-30 участников рынка ставки на жилищные кредиты в сторону увеличения скорректировали в банке «Дом.рф», крымском РНКБ, Уралсибе и МТС Банке, добавили в «Сравни».

По данным маркетплейса, за это время ставки на ипотечные кредиты на рынке выросли в диапазоне 0,5-1 п.п.

Повышение касалось в основном классических предложений, а по льготным программам были незначительные изменения в ту или другую сторону, или проценты не менялись. Причиной коррекции ставок стало повышение ключевой в конце июля впервые с сентября прошлого года сразу на 1 п. п. до 8,5%, сообщают «Известия».

Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание жилищных кредитов и рост спроса на госпрограммы.

24
#ипотека

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