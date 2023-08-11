сегодня, 18:36
Крупнейшие банки РФ подняли ставки по ипотеке
Восемь из 13 системно значимых банков повысили ставки по ипотеке, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Сравни».
По данным маркетплейса, за это время ставки на ипотечные кредиты на рынке выросли в диапазоне 0,5-1 п.п.
Повышение касалось в основном классических предложений, а по льготным программам были незначительные изменения в ту или другую сторону, или проценты не менялись. Причиной коррекции ставок стало повышение ключевой в конце июля впервые с сентября прошлого года сразу на 1 п. п. до 8,5%, сообщают «Известия».
Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание жилищных кредитов и рост спроса на госпрограммы.