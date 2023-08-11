На НЛМК выбрали лучшего водителя автомобиля

На Новолипецком металлургическом комбинате прошел конкурс «Лучший по профессии» среди водителей автомобиля. Всего на комбинате работают более 700 водителей, 49 из них приняли решение испытать свои силы. В финал вышли - десять.

Этот конкурс традиционно с очень высоким уровнем. Победители участвуют в таких же конкурсах в регионе и даже на всероссийских соревнованиях. В этом году в финале и Александр Климов, за спиной которого победа на всероссийских соревнованиях.



- Несмотря на то, что руки уже все помнят, и все фигуры практического тура многие из нас могут пройти чуть ли не с закрытыми глазами, все-таки конкурс есть конкурс, и возможны разные неожиданности, - поделился Александр. – Мы выполняем фигуры на бортовом грузовике, при этом я сам работаю на грузовом самосвале, кто-то на ГАЗели. То, что участвовать в конкурсе нужно на чужой машине, конечно, добавляет сложности.



В финале водителю нужно было продемонстрировать навыки скоростного маневрирования и исполнения восьми фигур. Пройти трассу нужно не только быстро, но и чисто.



- Часто даже признанные чемпионы во втором этапе не входят в тройку лучших, - прокомментировал Алексей Шмельков, специалист отдела по безопасности движения на транспорте НЛМК и член оргкомитета конкурса. – Водителям нужно не только выполнить все фигуры, не заработав штрафных баллов, но и ориентироваться на время, с которым трассу прошли коллеги, чтобы их опередить. Для этого важны не только отточенные навыки маневрирования, но и умение выполнять задачу справившись с эмоциями.



По итогам соревнований первое место занял Сергей Сушков, второе – Евгений Хабаров, бронза – у Евгения Миронова. Лучшим молодым водителем стал Андрей Кузьмин.



Конкурсы профессионального мастерства проводят на комбинате ежегодно. Соревнования позволяют сотрудникам перенять опыт друг друга и дают дополнительную мотивацию к повышению уровня профессиональных навыков. В 2023 году на НЛМК пройдут конкурсы по 40 основным рабочим специальностям. Победители получат премии, корпоративные награды, а также звания «Лучший по профессии-2023».



