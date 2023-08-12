«Ростелеком» дал старт показам семейных кинохитов на «Липецком Городище»

ПАО «Ростелеком» и МАУК «Культурные пространства Липецка»1 дали старт показам детского и семейного кино на площадке общественного пространства «Липецкое Городище». В течение августа по выходным здесь можно будет посмотреть популярные фильмы из каталога видеосервиса Wink (18+).

Александр Лисенков, директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Показы на Городище — уже неотъемлемая часть летней культурной афиши города. В этом году мы предлагаем к показам современные кинохиты о дружбе и приключениях, а также семейное кино. Уверены, предложенные картины будут интересны зрителям любого возраста. Хотя выбрать было непросто: у Wink обширная коллекция, в которой есть и блокбастеры, и артхаус, и новые российские теледрамы, и турецкие сериалы, и многое другое. Считаю, летние показы — это отличный вариант для знакомства с нашим видеосервисом. Тем более, что сейчас проходит специальная акция на подключение: можно получить подписку на месяц[1] бесплатно».

На прошлой неделе серию показов открыла экранизация детской классики «История Дэвида Копперфилда» (12+). 12 августа в 20:00 на площадке будет трансляция французского мультфильма «Астерикс и тайное зелье» (6+), а 13 августа — история о дружбе, покорившей мир, «Хатико: Самый верный друг» (0+). В афише на месяц также фильмы о трогательных приключениях медвежонка Паддингтона (6+), кинохит «Голодные игры» (18+) и удивительная история «Миллионера из трущоб» (18+) от режиссера Дэнни Бойла.

Расписание показов будет обновляться в официальной группе парков Липецка в ВК.

Людмила Торушко, гостья летнего кинопоказа:

«Очень люблю подобные мероприятия! Раньше всегда приходили на показы под открытым небом вместе с подругами. А теперь у меня подрос внук, и он мне составляет компанию. В прошлые выходные совместили просмотр с пикником. Фильм по Диккенсу понравился обоим. Планируем обязательно посетить "Хатико" и "Паддингтона". Но, если не получится, посмотрим эти фильмы дома. Я уже оформила подписку на видеосервис. Кстати, нашла много сериалов — я большая поклонница этого жанра».

Всего в коллекции онлайн-кинотеатра более 50 000 фильмов и сериалов в Full HD. Пользователи могут приобрести как отдельную подписку на Wink, так и пакет услуг от «Ростелекома», который включает в себя ТВ, широкополосный доступ в интернет и мобильную связь.

Подробную информацию о пакетных предложениях провайдера можно найти на сайте компании.

[1] Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурные пространства Липецка».

[2] Акция действует для тарифа «Трансформер», который даёт доступ к 259 ТВ–каналам и 50 000 фильмов и сериалов

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