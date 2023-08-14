СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ: МОСКВА РАБОТАЕТ — ЛИПЕЦК ОТДЫХАЕТ

День рождения бывает каждый год, а круглый юбилей — раз в десять лет!

Группа компаний «Ремстройсервис» приглашает отпраздновать 30-летний юбилей вместе!

Впервые в Липецке для вас выступят московские артисты EVDOKIMOV THEATRE с театральной постановкой и полным погружением зрителей в процесс, известный ведущий и DJ — MC MIKE.

Красочные фотозоны и памятные фотографии, живые картины, сувениры и праздничные угощения — семейный фестиваль и вечерняя шоу-программа продлятся весь день!

Стань частью истории «Ремстройсервис»!

Великолепное событие для всех! Отметим 30-летие градообразующей строительной компании вместе с невероятным мероприятием на открытом воздухе!

Итак, не забудьте отметить ваши календарики! Мероприятие пройдет в честь нашего 30-летия в день, который запомнится навсегда:

Дата: 17 августа

Место: Romanovo city

Программа и билеты здесь





18+

Продажу билетов осуществляет ООО "Технология Роста" ОГРН 1184827008222. г. Липецк, ул. Бехтеева, д.3 пом 25

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