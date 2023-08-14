сегодня, 08:00
СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ: МОСКВА РАБОТАЕТ — ЛИПЕЦК ОТДЫХАЕТ
День рождения бывает каждый год, а круглый юбилей — раз в десять лет!
Группа компаний «Ремстройсервис» приглашает отпраздновать 30-летний юбилей вместе!
Впервые в Липецке для вас выступят московские артисты EVDOKIMOV THEATRE с театральной постановкой и полным погружением зрителей в процесс, известный ведущий и DJ — MC MIKE.
Красочные фотозоны и памятные фотографии, живые картины, сувениры и праздничные угощения — семейный фестиваль и вечерняя шоу-программа продлятся весь день!
Стань частью истории «Ремстройсервис»!
Великолепное событие для всех! Отметим 30-летие градообразующей строительной компании вместе с невероятным мероприятием на открытом воздухе!
Итак, не забудьте отметить ваши календарики! Мероприятие пройдет в честь нашего 30-летия в день, который запомнится навсегда:
Дата: 17 августа
Место: Romanovo city
Программа и билеты здесь
18+
Продажу билетов осуществляет ООО "Технология Роста" ОГРН 1184827008222. г. Липецк, ул. Бехтеева, д.3 пом 25
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