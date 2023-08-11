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29 минут назад
В горах Сочи спасатели вывели туристов с вершины горы
Вечером 10 августа группе туристов в горах Сочи понадобилась помощь спасателей. Молодые люди в рамках однодневного похода совершали восхождение на вершины Бозтепе и Муззосуку, передает Российская Газета.
Группа планировала вернуться в посёлок Лазаревское до темноты, но не рассчитала свои силы. Вдобавок сильная жара заставила туристов потратить больше времени на восхождение, — сообщили в ЮРПСО МЧС России.
Трое туристов совершали восхождения на две горы - вершины Бозтепе (высота 931 метр над уровнем моря и Муззосуку (924 метра над уровнем моря). Уже на вершине горы Муззосуку около 18:00 туристы поняли, что выйти из леса до темноты не успеют. Тогда они позвонили в МЧС и стали ждать спасателей. Те вскоре нашли молодых людей и вывели их из леса, после чего доставили до места проживания.
"По словам спасателей, тропы в том районе заросшие и достаточно сложные для прохождения в темное время суток, поэтому туристы приняли верное решение, не спускаться по маршруту самостоятельно", — отметили в ведомстве.
Группа планировала вернуться в посёлок Лазаревское до темноты, но не рассчитала свои силы. Вдобавок сильная жара заставила туристов потратить больше времени на восхождение, — сообщили в ЮРПСО МЧС России.
Трое туристов совершали восхождения на две горы - вершины Бозтепе (высота 931 метр над уровнем моря и Муззосуку (924 метра над уровнем моря). Уже на вершине горы Муззосуку около 18:00 туристы поняли, что выйти из леса до темноты не успеют. Тогда они позвонили в МЧС и стали ждать спасателей. Те вскоре нашли молодых людей и вывели их из леса, после чего доставили до места проживания.
"По словам спасателей, тропы в том районе заросшие и достаточно сложные для прохождения в темное время суток, поэтому туристы приняли верное решение, не спускаться по маршруту самостоятельно", — отметили в ведомстве.