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29 минут назад
Житель Якутии залез в горящий дом ради спасения соседей
35-летний житель Якутии Егор Макаров спас соседей из горящего дома. ЧП произошло в селе Усун-Кюель Чурапчинского улуса, сообщает Лента.ру.
«Утром вышел в уборную. Вдруг вижу, у соседей горит терраса дома. Сразу побежал к ним, приблизившись, услышал крики хозяев. Возможности выйти у них не было - огонь с террасы уже начал проникать в дом. Мне оставалось только разбить окно и как можно быстрее их вытащить», – рассказал мужчина.
Мужчина вытащил из окна супружескую пару – мужчину и женщину. Потом подоспели пожарные. Благодаря его решимости никто не пострадал.
«Мне оставалось только разбить окно и вытащить их. Потом приехали пожарные. На моем месте каждый бы так поступил. Я вырос на глазах у своих соседей, не оставлять же их в беде», — рассказал многодетный россиянин.
Известно, что в доме не были установлены дымовые извещатели. Площадь пожара составила 48 квадратных метров, сгорели пристрой и терраса. Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении.
«Утром вышел в уборную. Вдруг вижу, у соседей горит терраса дома. Сразу побежал к ним, приблизившись, услышал крики хозяев. Возможности выйти у них не было - огонь с террасы уже начал проникать в дом. Мне оставалось только разбить окно и как можно быстрее их вытащить», – рассказал мужчина.
Мужчина вытащил из окна супружескую пару – мужчину и женщину. Потом подоспели пожарные. Благодаря его решимости никто не пострадал.
«Мне оставалось только разбить окно и вытащить их. Потом приехали пожарные. На моем месте каждый бы так поступил. Я вырос на глазах у своих соседей, не оставлять же их в беде», — рассказал многодетный россиянин.
Известно, что в доме не были установлены дымовые извещатели. Площадь пожара составила 48 квадратных метров, сгорели пристрой и терраса. Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении.