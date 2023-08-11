В России

29 минут назад

Житель Якутии залез в горящий дом ради спасения соседей

19
35-летний житель Якутии Егор Макаров спас соседей из горящего дома. ЧП произошло в селе Усун-Кюель Чурапчинского улуса, сообщает Лента.ру.

«Утром вышел в уборную. Вдруг вижу, у соседей горит терраса дома. Сразу побежал к ним, приблизившись, услышал крики хозяев. Возможности выйти у них не было - огонь с террасы уже начал проникать в дом. Мне оставалось только разбить окно и как можно быстрее их вытащить», – рассказал мужчина.
Мужчина вытащил из окна супружескую пару – мужчину и женщину. Потом подоспели пожарные. Благодаря его решимости никто не пострадал.

«Мне оставалось только разбить окно и вытащить их. Потом приехали пожарные. На моем месте каждый бы так поступил. Я вырос на глазах у своих соседей, не оставлять же их в беде», — рассказал многодетный россиянин.

Известно, что в доме не были установлены дымовые извещатели. Площадь пожара составила 48 квадратных метров, сгорели пристрой и терраса. Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении.




19

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В горах Сочи спасатели вывели туристов с вершины горы
В горах Сочи спасатели вывели туристов с вершины горы

14 минут назад

В России
В Петербурге два судна столкнулись у Стрелки Васильевского острова
В Петербурге два судна столкнулись у Стрелки Васильевского острова

сегодня, 11:35

В России
Скалолаз из Новосибирска погиб в горах Алтая
Скалолаз из Новосибирска погиб в горах Алтая

сегодня, 11:30

В России
В Калуге электроподстанция загорелась от удара молнии
В Калуге электроподстанция загорелась от удара молнии

сегодня, 11:24

В России
На набережной Москвы-реки взорвался беспилотник
На набережной Москвы-реки взорвался беспилотник

сегодня, 11:21

В России
#капитальный ремонт
8
В России предложили страховать работы по капитальному ремонту

вчера, 20:55

В России