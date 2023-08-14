Бизнес

28 минут назад

Компьютерная Академия в Липецке продолжает набор 2023 для детей 9-14 лет

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Компьютерная Академия в Липецке продолжает набор 2023 для детей 9-14 лет

Лучшая программа подготовки детей к будущему (по оценке ООН и ЮНЕСКО)

Для кого разработана программа:

Для детей

9-12 лет

Компьютер – не только игровой гаджет, но и инструмент для самовыражения и развития. Ребенок знакомится с компьютерными технологиями, интернетом, безопасностью в сети, создает собственные игры и роботов LEGO.

Для школьников

13-14 лет

Ребенок с нуля создает технические проекты и разрабатывает профессиональные игровые приложения, веб-сайты и собственные стартапы. Все эти знания помогут определиться с будущей профессией для поступления в ВУЗ.

По окончании обучения дети смогут:

• Определиться с выбором направления в ИТ и понять, хотят ли они развиваться в этой сфере

• Разрабатывать интернет-сайты, проводить фото- и видеосъемку, моделировать и программировать

• Использовать компьютер как инструмент интеллектуального развития и творческого самовыражения

• Создавать компьютерные игры с использованием передового программного обеспечения

• Создавать WEB-проекты: начиная с дизайна и заканчивая запуском полноценного сайта

• Разбираться в современных тенденциях робототехники и проектировать гаджеты для Умного Дома

• Создавать анимацию и мультфильмы, 3D-объекты, подготавливать их для запуска в печать на современных 3D-принтерах

• Работать с виртуальной реальностью и создавать виртуальные миры

• Взаимодействовать в команде, быть смышлеными, быстро принимать решения, находить нестандартные решения


Регистрация по телефону: +7 (4742) 565-145 

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Запись на вступительное собеседование в приемной комиссии по телефону +7(4742)56-51-45
или на сайте lip.top-academy.ru © Компьютерная академия TOP 
  
https://clck.ru/35H99X

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