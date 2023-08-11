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48 минут назад
В Петербурге два судна столкнулись у Стрелки Васильевского острова
В Санкт-Петербурге от столкновения на Неве пострадали два судна. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на сообщение Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел у Стрелки Васильевского острова. Судно под названием «Москва-85» во время происшествия практически не пострадало. У теплохода «Роб Рой» разбилось лобовое стекло.
Пострадавших в аварии на воде нет. В крови капитанов судов следов алкоголя не обнаружено.
На данный момент прокуратура проводит проверку исполнения законодательства. В случае, если на это будут основания, правоохранители примут необходимые меры.
Инцидент произошел у Стрелки Васильевского острова. Судно под названием «Москва-85» во время происшествия практически не пострадало. У теплохода «Роб Рой» разбилось лобовое стекло.
Пострадавших в аварии на воде нет. В крови капитанов судов следов алкоголя не обнаружено.
На данный момент прокуратура проводит проверку исполнения законодательства. В случае, если на это будут основания, правоохранители примут необходимые меры.