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45 минут назад
Скалолаз из Новосибирска погиб в горах Алтая
Житель Новосибирска погиб при прохождении туристического маршрута на перевале "Контейнер" в Республике Алтай, сообщает Газета.ру.
Несчастный случай произошел днем 10 августа на перевале в районе Северо-Чуйского хребта. При прохождении маршрута турист сорвался со страховки и погиб.
Мужчина совершал восхождение в составе незарегистрированной в МЧС туристической группы из четырех человек. О произошедшем сообщил по номеру 112 один из участников группы.
На данный момент погодные условия не позволяют забрать тело погибшего. Когда ситуация улучшится, профильные службы направят к месту инцидента частный вертолет из Горно-Алтайска.
Перевал, на котором сорвался скалолаз, соединяет реку Актра и ледник Большой Актру. Маршрут является одним из наиболее сложных для путешествия маршрутов, так как на нем много крутых склонов. Более того, сам перевал расположен на высоте более трех тысяч метров.
Несчастный случай произошел днем 10 августа на перевале в районе Северо-Чуйского хребта. При прохождении маршрута турист сорвался со страховки и погиб.
Мужчина совершал восхождение в составе незарегистрированной в МЧС туристической группы из четырех человек. О произошедшем сообщил по номеру 112 один из участников группы.
На данный момент погодные условия не позволяют забрать тело погибшего. Когда ситуация улучшится, профильные службы направят к месту инцидента частный вертолет из Горно-Алтайска.
Перевал, на котором сорвался скалолаз, соединяет реку Актра и ледник Большой Актру. Маршрут является одним из наиболее сложных для путешествия маршрутов, так как на нем много крутых склонов. Более того, сам перевал расположен на высоте более трех тысяч метров.