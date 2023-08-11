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45 минут назад

Скалолаз из Новосибирска погиб в горах Алтая

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Житель Новосибирска погиб при прохождении туристического маршрута на перевале "Контейнер" в Республике Алтай, сообщает Газета.ру.

Несчастный случай произошел днем 10 августа на перевале в районе Северо-Чуйского хребта. При прохождении маршрута турист сорвался со страховки и погиб.

Мужчина совершал восхождение в составе незарегистрированной в МЧС туристической группы из четырех человек. О произошедшем сообщил по номеру 112 один из участников группы.

На данный момент погодные условия не позволяют забрать тело погибшего. Когда ситуация улучшится, профильные службы направят к месту инцидента частный вертолет из Горно-Алтайска.

Перевал, на котором сорвался скалолаз, соединяет реку Актра и ледник Большой Актру. Маршрут является одним из наиболее сложных для путешествия маршрутов, так как на нем много крутых склонов. Более того, сам перевал расположен на высоте более трех тысяч метров.
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