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49 минут назад
В Калуге электроподстанция загорелась от удара молнии
В Калуге на электроподстанции произошел пожар, пострадавших в результате ЧП нет. Несколько населенных пунктов остались без света, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества", - написал он.
Мэр Калуги Дмитрий Денисов уточнил, что под отключение подпали Росва, Яглово, Резвань, Плетеневка, Мстихино, Куровской и часть Бабынинского района.
Позже Шапша сообщил о ликвидации пожара. "На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. Выведены из строя два трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии", - написал он.
Проводится работа по переподключению электросетей и восстановлению подачи электричества жителям.
"Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества", - написал он.
Мэр Калуги Дмитрий Денисов уточнил, что под отключение подпали Росва, Яглово, Резвань, Плетеневка, Мстихино, Куровской и часть Бабынинского района.
Позже Шапша сообщил о ликвидации пожара. "На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. Выведены из строя два трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии", - написал он.
Проводится работа по переподключению электросетей и восстановлению подачи электричества жителям.