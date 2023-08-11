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На набережной Москвы-реки взорвался беспилотник
В районе Карамышевской набережной на северо-западе Москве произошел взрыв. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.
«Очевидцы сообщают о взрыве в районе Карамышевской набережной. Сейчас на место едут оперативные службы», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, у набережной взорвался беспилотный летательный аппарат. В окрестных зданиях затряслись окна, у машин сработали сигнализации. На место приехали спасатели и скорая помощь.
«Очевидцы сообщают о взрыве в районе Карамышевской набережной. Сейчас на место едут оперативные службы», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, у набережной взорвался беспилотный летательный аппарат. В окрестных зданиях затряслись окна, у машин сработали сигнализации. На место приехали спасатели и скорая помощь.