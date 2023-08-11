15-летний велосипедист попал под «Хендай» на улице Речной

Подросток получил травмы. Кроме него вчера на дорогах области пострадали еще восемь человек.





Около полудня 10 августа в Липецке на улице Речной 22-летний водитель «Хендая Соната» сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток получил травму, ему оказали медицинскую помощь.В сводке УГИБДД за вчерашний день еще восемь аварий с пострадавшими.На улице Ферросплавной в Липецке столкнулись «Фольксваген Транспортер» и «Митсубиси Аутлендер». В аварии получила травмы 51-летняя женщина-водитель «Митсубиси». Ее доставили в ЛГБ № 4.Около 16:00 на улице Череповецкой 38-летний водитель «Ниссана» сбил 25-летнего пешехода. Молодой мужчина госпитализирован.На улице 50 лет НЛМК столкнулись «Ауди А6» под управлением 79-летнего водителя и «Шкода - Йети» 34-летнего водителя. В ДТП пострадала 55-летняя пассажирка «Шкоды».В Ельце на улице Карла Маркса 42-летний водитель «Лады Калины» сбил 48-летнего мужчину. Пешеход госпитализирован.В Воловском районе на дороге Волово-Юрские Дворы столкнулись «Хендай Солярис» и грузовик «Даф».«По предварительным данным, 39-летняя женщина-водитель «Хендая» не завершила обгон и остановилась на встречной полосе», — так описывает обстоятельства аварии областное управление ГИБДД.В ДТП пострадали женщина-водитель и ее 10-летняя пассажирка.В Добринском районе на дороге Добринка – село Верхняя Матренка 55-летний водитель «ВАЗ-2107» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог допустил столкновение с «ВАЗ-210740» 44-летнего мужчины. Оба водителя госпитализированы.