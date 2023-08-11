Общество
сегодня, 09:32
Что с тротуаром на улице Кривенкова?
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Его делают — отвечают в УГС Липецка.
Ремонт улицы Кривенкова подрядчик управления главного смотрителя мэрии Липецка, компания «СДК», начала еще в мае. Сейчас — середина августа. Дорогу длиной более 1,7 км подрядчик уже заасфальтировал. Асфальт появился и на тротуаре вдоль парка Молодежного. Но прошло уже больше месяца, как строители срыли приличный тротуар вдоль 27-го и 28-го микрорайонов и остановились. Все это время жители двух густонаселенных районов вынуждены ломать ноги, добираясь через сплошную раскопку к остановкам.
Еще в июле на совещании у вице-мэра Липецка Николая Дергунова компании «СДК» предложили ускориться, так как весь проект по обновлению 40 объектов улично-дорожной сети города должен быть завершен к 31 августа. Подрядчик заверил, что все будет хорошо. Но прошло две недели, а 960 метров тротуара, от перекрестка с улицей Катукова до улицы Мистюкова, так и остались сплошной строительной площадкой.
В УГС Липецка не видят в этом беды: «у подрядчика еще есть время закончить начатое». Но пообещали еще раз дать понять компании «СДК», что нужно поторопиться.
Строители сняли с тротуара плитку. Еще вполне сносную на вид. Взамен положили асфальт. По мнению начальника управления главного смотрителя Липецка, такое покрытие дешевле плиточного, а зимой — менее травмоопасно для пешеходов.
Как только общестроительные работы закончатся, на пешеходных переходах улицы Кривенкова установят светофоры вызывного типа и новые дорожные знаки. Общая цена ремонта улицы — 112 млн рублей.
Еще в июле на совещании у вице-мэра Липецка Николая Дергунова компании «СДК» предложили ускориться, так как весь проект по обновлению 40 объектов улично-дорожной сети города должен быть завершен к 31 августа. Подрядчик заверил, что все будет хорошо. Но прошло две недели, а 960 метров тротуара, от перекрестка с улицей Катукова до улицы Мистюкова, так и остались сплошной строительной площадкой.
В УГС Липецка не видят в этом беды: «у подрядчика еще есть время закончить начатое». Но пообещали еще раз дать понять компании «СДК», что нужно поторопиться.
Строители сняли с тротуара плитку. Еще вполне сносную на вид. Взамен положили асфальт. По мнению начальника управления главного смотрителя Липецка, такое покрытие дешевле плиточного, а зимой — менее травмоопасно для пешеходов.
Как только общестроительные работы закончатся, на пешеходных переходах улицы Кривенкова установят светофоры вызывного типа и новые дорожные знаки. Общая цена ремонта улицы — 112 млн рублей.
7 566
Ватник
Коммунист
Гость.
ё
Липецк
Мимоходом
Липецк