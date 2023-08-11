Общество

сегодня, 09:32

Что с тротуаром на улице Кривенкова?

7 566
#ремонт дорог
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Что с тротуаром на улице Кривенкова?

Его делают — отвечают в УГС Липецка.

Ремонт улицы Кривенкова подрядчик управления главного смотрителя мэрии Липецка, компания «СДК», начала еще в мае. Сейчас — середина августа. Дорогу длиной более 1,7 км подрядчик уже заасфальтировал. Асфальт появился и на тротуаре вдоль парка Молодежного. Но прошло уже больше месяца, как строители срыли приличный тротуар вдоль 27-го и 28-го микрорайонов и остановились. Все это время жители двух густонаселенных районов вынуждены ломать ноги, добираясь через сплошную раскопку к остановкам.

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Еще в июле на совещании у вице-мэра Липецка Николая Дергунова компании «СДК» предложили ускориться, так как весь проект по обновлению 40 объектов улично-дорожной сети города должен быть завершен к 31 августа. Подрядчик заверил, что все будет хорошо. Но прошло две недели, а 960 метров тротуара, от перекрестка с улицей Катукова до улицы Мистюкова, так и остались сплошной строительной площадкой.

В УГС Липецка не видят в этом беды: «у подрядчика еще есть время закончить начатое». Но пообещали еще раз дать понять компании «СДК», что нужно поторопиться.

Строители сняли с тротуара плитку. Еще вполне сносную на вид. Взамен положили асфальт. По мнению начальника управления главного смотрителя Липецка, такое покрытие дешевле плиточного, а зимой — менее травмоопасно для пешеходов.

Как только общестроительные работы закончатся, на пешеходных переходах улицы Кривенкова установят светофоры вызывного типа и новые дорожные знаки. Общая цена ремонта улицы — 112 млн рублей.
7 566
#ремонт дорог
1

Комментарии (7)

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Как гость
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Ватник

8 минут назад
Коммунист, надо экскаваторщика просить.
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Коммунист

20 минут назад
Владим Владимыч памаги
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Гость.

38 минут назад
Зря не растянули эти 960 метров на полтора года. Темболее укладка асфальтом. Главное не торопясь а потом тяп ляп будет ближе к сдаче, сроки то поджимают.
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ё

39 минут назад
Всё чудненько, креативненько!!!
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Липецк

41 минуту назад
Мимоходом, в декабре 2024 ((
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Мимоходом

58 минут назад
Как обычно в декабре закончат.
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Липецк

сегодня, 09:43
Одни слова. Про 31 августа. Какого года?
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