Сегодня в Липецке: экскурсия по петровским местам, туроператор в Нижнем парке и спортивная слава

Рассказываем всё самое главное про наступившую пятницу.

Третий день в Липецке 27-29 градусов. Но сегодня возможны кратковременные дожди, лето-2023 в своём репертуаре.







Отключение воды

В последний рабочий день недели сотрудники РВК «Липецк» не намерены особенно усердствовать с ремонтом. Потому холодную воду с 10:00 до 20:00 отключат только на двух улицах – Интернациональной, 75 и Плеханова, 70а, 72, 78, 80, 82.







Отключения света

А вот электричество пропадёт в гораздо большем количестве домов. С 9:00 до 16:00 его не будет на улицах Баумана, 296; Вольную, 13, 15; Гайдара, , 1а, 2а, 2б, 4; Жактовскую, 12, 1а, 25, 26а, 38; Лучистой, 15, 40; Нахимова, 5; Новой, 33, 38; Новотепличной, 6а, 38; , 40, 49б, 49в, 53; Осипенко, 4; Раздольной, 34; Рудничную, 17, 21, 25; Совхозной, 128а, 132; Степанищева, 11, 13, 17; Утреннюю, 1; Ягодную, 12, 38;. Ясную, 11; а также улицу Космонавтов, 1 с селе Ссёлки.







В это же время полностью обесточат улицы Аллейную, Бурлакова, Добровскую, Одесскую, Отрадную, Пришвина, Посадскую, Ракитную, Станционную, Ярославскую, площадь Героев.

Пропадёт свет в указанные часы и в садоводчествах «Липецкстрой», «Металлург-1», «Металлург -6»; « Студеновском», 1, 17, 2, 35, 53, 70, 811, 840; «Ферросплавщик», 2, 17, 83, 86, 114, 127, 138, 143.

С 14:00 до 16:00 не будет электричества на улице Морской, владение 2а.

Пробки

В пятницу на улицы Липецка с самого утра выплёскивается громадный поток машин и пробки сегодня будут отравлять жизнь с утра и до вечера. Единственный выход – перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут. Главное помнить – в Липецке не бывает таких заторов, которые невозможно было бы объехать.



