Сегодня в Липецке: экскурсия по петровским местам, туроператор в Нижнем парке и спортивная слава

Рассказываем всё самое главное про наступившую пятницу.
Третий день в Липецке 27-29 градусов. Но сегодня возможны кратковременные дожди, лето-2023 в своём репертуаре.
Отключение воды
В последний рабочий день недели сотрудники РВК «Липецк» не намерены особенно усердствовать с ремонтом. Потому холодную воду с 10:00 до 20:00 отключат только на двух улицах – Интернациональной, 75 и Плеханова, 70а, 72, 78, 80, 82.
Отключения света
А вот электричество пропадёт в гораздо большем количестве домов. С 9:00 до 16:00 его не будет на улицах Баумана, 296; Вольную, 13, 15; Гайдара, , 1а, 2а, 2б, 4; Жактовскую, 12, 1а, 25, 26а, 38; Лучистой, 15, 40; Нахимова, 5; Новой, 33, 38; Новотепличной, 6а, 38; , 40, 49б, 49в, 53; Осипенко, 4; Раздольной, 34; Рудничную, 17, 21, 25; Совхозной, 128а, 132; Степанищева, 11, 13, 17; Утреннюю, 1; Ягодную, 12, 38;. Ясную, 11; а также улицу Космонавтов, 1 с селе Ссёлки.
В это же время полностью обесточат улицы Аллейную, Бурлакова, Добровскую, Одесскую, Отрадную, Пришвина, Посадскую, Ракитную, Станционную, Ярославскую, площадь Героев.
Пропадёт свет в указанные часы и в садоводчествах «Липецкстрой», «Металлург-1», «Металлург -6»; « Студеновском», 1, 17, 2, 35, 53, 70, 811, 840; «Ферросплавщик», 2, 17, 83, 86, 114, 127, 138, 143.
С 14:00 до 16:00 не будет электричества на улице Морской, владение 2а.
Пробки
В пятницу на улицы Липецка с самого утра выплёскивается громадный поток машин и пробки сегодня будут отравлять жизнь с утра и до вечера. Единственный выход – перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут. Главное помнить – в Липецке не бывает таких заторов, которые невозможно было бы объехать.
По Петровским местам (6+)
Сегодня у липчан и у гостей города появится возможность прогуляться по исторической части Липецка в сопровождении всезнающего экскурсовода и узнать много нового.
В 18:00 от путевого домика Петра I в Нижнем парке тронется в путь экскурсия «По Петровским местам». Экскурсия пройдёт пройдут по площади Петра Великого, мимо Комсомольского пруда и т.д. Участники узнают о славных деяниях первого российского императора в Липецке, выяснят, где размещалась канцелярия железоделательных заводов и многое другое.
Стоимость – символические 100 рублей с человека. Записаться на экскурсию можно по ссылке.
Спортивная слава
Липецк начинает готовиться ко Дню физкультурника, который мы будем праздновать уже завтра, 12 августа. А сегодня в 11:00 возле центрального входа на стадион «Металлург» состоится торжественное открытие обновлённой Доски почёта «Спортивная слава города Липецка».
Фотографии спортсменов, добившихся выдающихся результатов в течение последнего года, разместят на специальном стенде. Отныне они будут приветствовать двигающихся по улице Первомайской, а также болельщиков, идущих на футбол.
Одни из достойных - Заслуженный тренер России Лидия Власевская и её ученики. Фото всероссийской федерации плавания.
В сегодняшней церемонии примут участие и сами спортсмены-герои.
Мобильное туристическое агентство
Мобильный туристско-информационный центр RUSSPASS будет работать в Нижнем парке до 14 августа.
В режиме online липчане смогут выбрать лучшие туры для путешествий по Московской области и другим регионам, выяснить, где находятся необычные туристические локации и интересные памятники.
Фото администрации Липецка
ТИЦ расположился недалеко от фонтана «Липа» и будет работать с 10:00 до 19:00. А ещё для липецких любителей внутреннего туризма начал работать бесплатный телефон +7-800-200-81-20, где вам расскажут о ближайших событиях, лучших местах для отдыха в самой Липецкой области и многом другом.
Поддержи липецкий «Путь воды»
Липецкий проект «Путь воды» вышел в финал конкурса «Герои городов» - это бизнес-премия для тех, чьи проекты повышают качество жизни людей.
«Путь воды» - интерактивный аудиоспектакль по достопримечательностям Липецка, «актёрами» стали обычные жители, которых встретили на улицах города - врачи, сотрудники учреждений культуры, экологи, спортсмены… Все они поделились личными историями, связанными с любимыми и родными местами в городе через призму воды.
Липчане могут поддержать участников конкурса «Герои городов» в финале, отдав голос за проект «Путь воды», который соревнуется за право стать лучшим в номинации «Экология».
Узнать о проекте подробнее и проголосовать можно здесь.
«Карусель эмоций»
«Карусель эмоций»Как предвестник народных гуляний в парках на выходные, в 18:40 Быханов сад приглашает юных посетителей и их родителей провести пятничный вечер вместе.
Для липчан подготовили семейную анимационную программу «Карусель эмоций» с аниматорами и ростовыми куклами, которые проведут активные детские игры, весёлые конкурсы и увлекательные эстафеты. Желающие смогут принять участие в музыкальных испытаниях и викторинах.
Приходите всей семьёй, будет весело!
И всё-таки пляж!
Дожди однако не весны. Наконец-то к середине августа в Липецке установилась комфортная погода для купания. Многие горожане только на прошлой и нынешней неделях первый раз в году поплавали в реках. А несчастных случаев на воде стало больше!
По информации управления по делам ГО и ЧС Липецка, за непродолжительный жаркий период на городских пляжах спасено около 20 человек. Как правило, это заплывшие за буйки и не рассчитавшие свои силы взрослые люди. К счастью, фактов гибели на воде не отмечено.
Но на всякий случай спасатели просили напомнить правила безопасности:
- выбирайте только оборудованные пляжи;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не заплывайте далеко и не плывите против течения;
- не подплывайте к маломерным судам и другим плавсредствам;
- не прыгайте в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставляйте детей без присмотра.
Дорогие липчане! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Сегодня нужно ещё доделать дела, чтобы с чувством исполненного долга отправиться на выходные. Но ни на работе, ни на отдыхе не стоит забывать о новостях, тем более, что липчанам и искать их особо не нужно: достаточно просто заходить время от времени на GOROD48 и вы будете самым информированным человеком. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.