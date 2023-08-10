В России

сегодня, 20:55

В России предложили страховать работы по капитальному ремонту

1 121
#капитальный ремонт
Жильцам компенсируют некачественный капремонт. В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ». Он обяжет подрядчиков страховать проведение работ по капитальному ремонту домов, а также в течение 30 дней проводить восстановительные работы с момента предъявления жалоб.

Претензии к подрядчикам сегодня есть у 30% жителей отремонтированных домов, говорится в пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные экспертов. По информации компаний, осуществляющих оценку качества работ по капремонту в регионах России, более 20% из них выполняются с нарушениями, средняя стоимость выявленных дефектов составляет 350 тыс. рублей, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

При этом устранение недостатков, допущенных при проведении таких работ, часто затягивается на срок от шести месяцев до нескольких лет и заканчивается судебными разбирательствами с участием жильцов, региональных фондов капремонта, подрядчиков и УК.

Как пояснил «Известиям» автор законопроекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов, сегодня в законодательстве закреплены положения по гарантийному ремонту, однако компании от этого уклоняются и гражданам приходится обращаться в правоохранительные органы и суды.«Законопроект позволяет достигнуть двух целей. Первая — оперативно за счет страховки устранять любые недочеты, допущенные в процессе капремонтов. Чтобы не было ситуаций, когда люди годами живут с протекающей крышей, а подрядчик, фонд капремонта и УК всё это время не спеша судятся — решают, кто виноват и кто должен оплатить доработки. Вторая цель — создать условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать», — пояснил депутат «Известиям».

По его словам, цена по аналогии с ОСАГО будет зависеть от страховой истории: если подрядчик работает постоянно неквалифицированно, страховка для него будет дороже. А значит, он не сможет на конкурсе представить конкурентное предложение и будет вытеснен с рынка. Для тех же, кто ведет свою деятельность хорошо, страховка будет дешевле, и им будет проще побеждать на конкурсах.
1 121
#капитальный ремонт

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дааассс

51 минуту назад
Это опять тариф повысят.... нет чтобы придумать такое что плохо сделал кап ремонт -- стали иноагентами всей бригадой, от маляра до гендиректора , а иностранцев * без права въезда на 5 лет высылать! Тогда стараться будут, качественно и хорошо делать.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

#школа
Эксперты подсчитали среднюю стоимость сборов ребенка в школу

сегодня, 20:51

В России
В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли 8 млн рублей
В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли 8 млн рублей

сегодня, 19:19

В России
Россиянка лишилась денег при попытке снять квартиру в Дубае
Россиянка лишилась денег при попытке снять квартиру в Дубае

сегодня, 19:15

В России
В Ленинградской области сбежавшего страуса вернули хозяевам
В Ленинградской области сбежавшего страуса вернули хозяевам

сегодня, 19:11

В России
В Абхазии россиянка погибла в аварии на дороге к озеру Рица
В Абхазии россиянка погибла в аварии на дороге к озеру Рица

сегодня, 19:08

В России
В Москве таксист спас 91-летнюю женщину от мошенников
В Москве таксист спас 91-летнюю женщину от мошенников

сегодня, 13:35

В России