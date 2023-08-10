Эксперты подсчитали среднюю стоимость сборов ребенка в школу

Сборы ребенка в школу к новому учебному году в среднем обходятся россиянам в 9,5 тыс. рублей, следует из данных ресурса «Чек Индекс», предоставленных «Известиям».

В эту сумму входит минимальный набор первоклассника: пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и обувь.



Если добавить к этому списку рюкзак, кроссовки и более широкий набор канцтоваров, траты могут достигать 22 тыс. руб., свидетельствуют данные маркетплейсов.



Рост среднего чека по некоторым позициям составил 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в «Чек Индекс». Например, на комплект канцелярских принадлежностей в этом году затраты увеличились в среднем на 1260 рублей. На школьную форму в среднем тратят 2915 рублей, что на 21% больше, чем в 2022 году.



Порядка 55 — 60% покупок школьной атрибутики происходило в онлайне, прежде всего на маркетплейсах, рассказали аналитики. Более высокий спрос на школьный набор фиксировался в городских агломерациях, около федеральной и региональных столиц. Так, в Московской области штучные продажи товаров из школьного набора в июле выросли на 17-20%, в то время как в целом по стране снизились на 10%.

