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3 минуты назад

Эксперты подсчитали среднюю стоимость сборов ребенка в школу

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#школа

Сборы ребенка в школу к новому учебному году в среднем обходятся россиянам в 9,5 тыс. рублей, следует из данных ресурса «Чек Индекс», предоставленных «Известиям»

В эту сумму входит минимальный набор первоклассника: пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и обувь.

Если добавить к этому списку рюкзак, кроссовки и более широкий набор канцтоваров, траты могут достигать 22 тыс. руб., свидетельствуют данные маркетплейсов.

Рост среднего чека по некоторым позициям составил 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в «Чек Индекс». Например, на комплект канцелярских принадлежностей в этом году затраты увеличились в среднем на 1260 рублей. На школьную форму в среднем тратят 2915 рублей, что на 21% больше, чем в 2022 году.

Порядка 55 — 60% покупок школьной атрибутики происходило в онлайне, прежде всего на маркетплейсах, рассказали аналитики. Более высокий спрос на школьный набор фиксировался в городских агломерациях, около федеральной и региональных столиц. Так, в Московской области штучные продажи товаров из школьного набора в июле выросли на 17-20%, в то время как в целом по стране снизились на 10%.
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#школа

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