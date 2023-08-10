В России

10 минут назад

В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли 8 млн рублей

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Почти 8 млн рублей нашли шереметьевские таможенники у россиянина, вылетающего в Китай. Теперь мужчину ждет очень крупный штраф или ограничение свободы, сообщает Комсомольская Правда.

Отмечается, что при досмотре в рюкзаке пассажира был обнаружен чёрный полиэтиленовый пакет, в который были завёрнуты незадекларированные купюры.

«В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК России», — говорится в сообщении.


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