В России
10 минут назад
В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли 8 млн рублей
Почти 8 млн рублей нашли шереметьевские таможенники у россиянина, вылетающего в Китай. Теперь мужчину ждет очень крупный штраф или ограничение свободы, сообщает Комсомольская Правда.
Отмечается, что при досмотре в рюкзаке пассажира был обнаружен чёрный полиэтиленовый пакет, в который были завёрнуты незадекларированные купюры.
«В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при досмотре в рюкзаке пассажира был обнаружен чёрный полиэтиленовый пакет, в который были завёрнуты незадекларированные купюры.
«В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК России», — говорится в сообщении.