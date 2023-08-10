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8 минут назад
Россиянка лишилась денег при попытке снять квартиру в Дубае
Россиянка попыталась снять квартиру в Объединенных Арабских Эмиратах через Telegram-канал и лишилась денег, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Baza.
32-летняя Евгения нашла подходящее жилье в Дубае на время отдыха и написала в чат канала. Она перевела на две карты якобы собственника жилья 31 тысячу рублей. После этого девушка попыталась заново открыть канал, но у нее не вышло. Получивший деньги мошенник перестал выходить на связь, переписка с ним удалилась.
Евгения обратилась в полицию. Не уточняется, получилось ли у сотрудников правоохранительных органов обнаружить аферистов и вернуть средства пострадавшей.
32-летняя Евгения нашла подходящее жилье в Дубае на время отдыха и написала в чат канала. Она перевела на две карты якобы собственника жилья 31 тысячу рублей. После этого девушка попыталась заново открыть канал, но у нее не вышло. Получивший деньги мошенник перестал выходить на связь, переписка с ним удалилась.
Евгения обратилась в полицию. Не уточняется, получилось ли у сотрудников правоохранительных органов обнаружить аферистов и вернуть средства пострадавшей.