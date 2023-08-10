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10 минут назад

В Ленинградской области сбежавшего страуса вернули хозяевам

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Пропавшего в Сертолове Ленинградской области ручного страуса по кличке Стёпа, который испугался пожара на соседнем участке и сбежал, нашли и вернули хозяевам. Об этом сообщила владелица страуса цирковая дрессировщица Лариса Линер, передает РИА Новости.

Ручного страуса по кличке Степа, сбежавшего с дачного участка, пришлось ловить всю ночь, а чтобы удержать его, понадобилось пять человек.

"На нашей линии в садоводстве в Сертолово был пожар, и Степа, испугавшись, сбежал в лес. Он даже перескочил через Выборгское шоссе, как выяснилось. Мы с мужем с двух часов ночи бегали по лесу. <…> В итоге нам позвонили из садоводства, где обнаружился Степа, и его выловили в канаве, где страуса держали пять человек", — сказала владелица животного.

По её словам, страуса пришлось везти домой на машине, предварительно обмотав ему лапы скотчем. При этом первая попытка поймать Степу ночью в лесу закончилась неудачей. "Мы было его нашли, муж побежал за машиной, но Степа со страху врезал мне лапой так, что показалось, будто я через весь лес пролетела, и удрал", — со смехом призналась дрессировщица.

Она рассказала, что Степа с рождения живет с другими животными. "Он ест собачий корм и вообще, мне кажется, считает себя собакой, поскольку вырос с цирковыми собаками. Даже ложится, если начинаешь его гладить", — объяснила Линер.

Она добавила, что Степе около полутора лет, и по меркам продолжительности жизни страусов (около 15 лет) он еще ребенок.
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