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19 минут назад
В Абхазии россиянка погибла в аварии на дороге к озеру Рица
Российская туристка погибла в Абхазии в результате ДТП, которое произошло в Гудаутском районе, сообщает "Интерфакс".
Согласно представленным данным, автомобиль УАЗ, наполненный туристами, перевернулся на одном из серпантинов «Бзыбь-Рица». В результате аварии погибла женщина из Санкт-Петербурга 1959 года рождения.
Кроме того, в Гагрскую районную больницу госпитализировали ещё четверых пострадавших.
Согласно представленным данным, автомобиль УАЗ, наполненный туристами, перевернулся на одном из серпантинов «Бзыбь-Рица». В результате аварии погибла женщина из Санкт-Петербурга 1959 года рождения.
Кроме того, в Гагрскую районную больницу госпитализировали ещё четверых пострадавших.