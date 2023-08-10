В России

19 минут назад

В Абхазии россиянка погибла в аварии на дороге к озеру Рица

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Российская туристка погибла в Абхазии в результате ДТП, которое произошло в Гудаутском районе, сообщает "Интерфакс".

Согласно представленным данным, автомобиль УАЗ, наполненный туристами, перевернулся на одном из серпантинов «Бзыбь-Рица». В результате аварии погибла женщина из Санкт-Петербурга 1959 года рождения.

Кроме того, в Гагрскую районную больницу госпитализировали ещё четверых пострадавших.



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