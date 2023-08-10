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В Москве таксист спас 91-летнюю женщину от мошенников
Бдительный таксист помог пожилой москвичке, у которой мошенники пытались выманить 750 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе столичной полиции, передает РИА Новости.
Злоумышленники хотели развести 91-летнюю пенсионерку по классической схеме "ваш родственник попал в беду". Женщине позвонила якобы внучка и сказала, что пострадала в аварии и ей нужны деньги для дорогостоящей операции. "Внучка" убедила бабушку собрать крупную сумму денег и ждать курьера.
Забрать у пенсионерки посылку и отвезти ее в Ивантеевку должен был таксист. Он принял заказ, но его насторожило, что пенсионерка сильно нервничала, поэтому в пути к месту назначения он проверил содержимое посылки. В ней оказались несколько вещей и более 750 тысяч рублей. Тогда таксист обратился в полицию.
"Оперативники изъяли наличность и вернули потерпевшей, а также задержали 27-летнего жителя Московской области, который, по предварительной информации, отправил за деньгами водителя такси", — рассказали в пресс-службе.
Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество. Задержанного отправили под домашний арест.
Злоумышленники хотели развести 91-летнюю пенсионерку по классической схеме "ваш родственник попал в беду". Женщине позвонила якобы внучка и сказала, что пострадала в аварии и ей нужны деньги для дорогостоящей операции. "Внучка" убедила бабушку собрать крупную сумму денег и ждать курьера.
Забрать у пенсионерки посылку и отвезти ее в Ивантеевку должен был таксист. Он принял заказ, но его насторожило, что пенсионерка сильно нервничала, поэтому в пути к месту назначения он проверил содержимое посылки. В ней оказались несколько вещей и более 750 тысяч рублей. Тогда таксист обратился в полицию.
"Оперативники изъяли наличность и вернули потерпевшей, а также задержали 27-летнего жителя Московской области, который, по предварительной информации, отправил за деньгами водителя такси", — рассказали в пресс-службе.
Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество. Задержанного отправили под домашний арест.