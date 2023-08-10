Общество

19 минут назад

Определены подрядчики, которые завершат капремонт крыш в 11 проблемных домах

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#фкр
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Определены подрядчики, которые завершат капремонт крыш в 11 проблемных домах

В 11 проблемных домах, где капремонт крыш не был завершен в прошлом году, работы выполнят другие подрядные организации. В их числе восемь многоэтажек, где этот вид работ не выполнило ООО «Рубин», которое впоследствии по инициативе ФКР Липецкой области было внесено в реестр недобросовестных подрядчиков.

Напомним, в прошлом году в этих домах капитальный ремонт крыш не был закончен по вине недобросовестных подрядчиков. По всем домам было найдено решение: на часть из них привлечены дополнительные строительные бригады, на остальных – выполнили работы по защите крыш от протечек в осенне-зимний период. Капитальный ремонт был перенесен на 2023 год.

На данный момент по всем домам определены новые подрядные организации: в двух многоэтажках капремонт уже завершен, в остальных – в процессе либо начнутся в скором времени.

Подрядные организации выполняют работы в летний период, чтобы минимизировать риски от выпадения осадков. В тех домах, где происходит залитие, строители стараются как можно оперативнее решить вопрос с жителями. Компенсации выплачиваются напрямую подрядчиком или через страховую компанию.

Если возникают спорные ситуации, Фонд приходит на помощь собственникам и находит решение. Так, при содействии ФКР жильцы семи квартир, пострадавшие от залитий в домах, где выполняло работы ООО «Рубин», получили выплаты от страховой компании на общую сумму 336 000 рублей. Остальные страховые случаи находятся на рассмотрении.

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