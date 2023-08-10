Происшествия

38 минут назад

Пьянка за рулем как образ жизни обошлась пенсионеру в 300 тысяч рублей штрафа

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#ДТП #пьяная езда
Пьянка за рулем как образ жизни обошлась пенсионеру в 300 тысяч рублей штрафа

и лишению водительских прав на три года.

Липецкий районный суд признал 64-летнего мужчину виновным в повтором нарушении Правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения.

Еще в апреле прошлого года мировой суд лишил пенсионера водительских прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но 9 августа того же года после употребления спиртного он вновь сел за руль и в селе Пружинки, не рассчитав боковой интервал при обгоне, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с другим автомобилем и с места аварии скрылся.

В тот же день полицейские установили личность виновника ДТП и зафиксировали его нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина признал вину частично, сославшись на употребление спиртного после совершения аварии. Однако совокупность доказательств, представленных государственным обвинителем, позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного подсудимому обвинения по ч.1 ст.264.1 и по ч.1 ст.264.3 УК РФ.

По данным пресс-службы прокуратуры области, суд приговорил виновного по совокупности совершенных им преступлений к штрафу в доход государства в размере 300 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.
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#ДТП #пьяная езда

Комментарии (1)

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zzloyzz

10 минут назад
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