Общество

38 минут назад

С крыши 14-этажного дома на проспекте 60 лет СССР свисает лист металла

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#лист металла
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С крыши 14-этажного дома на проспекте 60 лет СССР свисает лист металла

Коммунальщики пообещали его убрать в течение получаса.

С крыши дома № 23а по проспекту 60 лет СССР свешивается лист металла. Судя по снимку, который нам прислал читатель, лист может упасть в любой момент.

Дом находится у правлении ГУК «Стахановская», ее директор Дмитрий Синельников поблагодарил автора снимка за сообщение, добавив, что ни в управляющую компанию, ни в ЕДС жалобы на лист не поступали.

— В течение получаса рабочие приедут к дому и вернут лист на место, — добавил Дмитрий Синельников.

UPD: Через 20 минут в УК отчитались, что проблема решена.


216
#лист металла
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