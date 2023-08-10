Общество
38 минут назад
С крыши 14-этажного дома на проспекте 60 лет СССР свисает лист металла
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Коммунальщики пообещали его убрать в течение получаса.
С крыши дома № 23а по проспекту 60 лет СССР свешивается лист металла. Судя по снимку, который нам прислал читатель, лист может упасть в любой момент.
Дом находится у правлении ГУК «Стахановская», ее директор Дмитрий Синельников поблагодарил автора снимка за сообщение, добавив, что ни в управляющую компанию, ни в ЕДС жалобы на лист не поступали.
— В течение получаса рабочие приедут к дому и вернут лист на место, — добавил Дмитрий Синельников.
UPD: Через 20 минут в УК отчитались, что проблема решена.
Дом находится у правлении ГУК «Стахановская», ее директор Дмитрий Синельников поблагодарил автора снимка за сообщение, добавив, что ни в управляющую компанию, ни в ЕДС жалобы на лист не поступали.
— В течение получаса рабочие приедут к дому и вернут лист на место, — добавил Дмитрий Синельников.
UPD: Через 20 минут в УК отчитались, что проблема решена.
216