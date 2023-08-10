Депутат Светлана Тюнина: «Сокол — это свой мир!»

Сокол — особый район Липецка, ведущий свое начало от основанной в 1647 году крепости Сокольск как городка, входившего в систему оборонительных сооружений Белгородской засечной черты. Самодостаточность району придало и то, что в 1900 году тут построили чугунолитейный завод.

Депутат от сокольского округа Светлана Тюнина, учитель истории по специальности, говорит, что у ее избирателей — особый менталитет. Так как люди здесь живут поколениями, они считают себя не столько липчанами, сколько сокольцами. Из таких, кстати, и сама Тюнина, которая родилась на Соколе, выросла, живет и 17 лет отработала директором лицея № 3 имени К. А. Москаленко:— Сокол — это свой мир! У нас даже есть такое выражение — поехать в город. Все то, что за сокольским мостом — уже другая территория.Поскольку поселок сформировался вокруг чугунолитейного завода, предприятие, как это было принято в Советском Союзе, за свой счет содержало всю здешнюю социалку: школу, детские сады, парк, стадион, поликлинику, больницу. Потом завод избавился от социальной инфраструктуры и она стала муниципальной или областной, как больница «Свободный сокол». Но это мало что изменило для самих сокольцев и Светланы Тюниной, вот уже восьмой год представляющей их интересы в горсовете.Главная улица Сокола — Ушинского. Аллею на ней ремонтировали на «депутатский миллион» Тюниной, а в прошлом году пешеходную зону и дорогу заасфальтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Вдоль улицы находится большинство социальных объектов — Дворец культуры с муниципальным драмтеатром, парк, стадион, лицей №3, 38-й детсад, больница.Старый парк, заложенный еще заводчанами 70 лет назад — любимое место сокольцев. Сейчас, в невыносимую жару, он манит прохладой от старых раскидистых деревьев.— Каждый год мы еще и сажаем новые деревья. Много деревьев. Это мое любимое занятие. С посадочным материалом нам помогает благотворительный фонд «Милосердие». Порой нахожу саженцы через личные контакты и связи. Большую помощь округу оказывают бизнесмены, которые тут выросли, сложились как предприниматели: Владимир Чеботарев, Анатолий Давыдов, Антон и Иван Курочкины, Владимир Столповский.В истории парка были различные периоды, даже времена упадка. Это место начали возрождать пять лет назад, когда мэрия выделила средства на ремонт дорожек, востребованных любителями ЗОЖ. В 2019 году стараниями главы города Евгении Уваркиной парку дали новую жизнь: восстановили эстраду, где с тех пор теперь проходят праздники и иные мероприятия, обустроили большую детскую площадку, привезли карусели из других городских парков. Зимой тут заливают каток. По просьбам жителей в дальней части парка появилось место для выгула собак.— Здравствуйте, Светлана Валерьевна! — в один голос здороваются с депутатом две пожилые женщины, которые привели на детскую площадку своих внуков.Пенсионеркам тут все по душе. К главе Липецка у них одна просьба — заменить на этой площадке песок на резиновое покрытие. «Чтобы из детей дома песок не сыпался», — смеются бабульки. А какая-то молодая мама так просто бросается к Светлане Тюниной в объятия. Она оказалась бывшей лицеисткой. Елена Наумова сейчас живет в Москве. К своим родителям привозит уже своих детей. И всегда приходит с ними в этот парк. Депутат делится со своей бывшей ученицей планами на ближайшее будущее парка. В нем, как в парке Победы, появится зона воркаут и рампа для любителей экстремальных видов спорта, а также зона отдыха для пожилых людей.Рядом с парком — стадион, который также пережил ренессанс. Раньше он был огражден кирпичной стеной с колючей проволокой по верху. А Светлана Тюнина всегда хотела, чтобы гуляющие по сокольскому променаду видели тренировки спортсменов. Чтобы дети просили родителей записать их в футболисты. Поэтому когда вместо сплошного забора возвели новый, через который все — как на ладони, построили поле с подогревом, центр для сдачи норм ГТО и трибуны, депутат записала это в свои личные победы.— Мое самое большое желание — построить на Соколе новую школу. На улице 40 лет Октября, где раньше был детский дом. Ведь это не дело, когда под начальную школу в 3-м лицее отдан первый этаж пятиэтажки, жители которой не в восторге от хорового пения и стука мячей в спортзале. Почему молодые семьи уезжают из старых районов в новые? Потому что там все новое — жилье и социальная инфраструктура. Я всегда говорю, что для старых районов нужды новые социальные объекты, — говорит Светлана Тюнина.Кстати, старый жилой квартал в границах улиц Ушинского, переулка Ивана Франко, улицы Минина и переулка Челюскинцев мэрия отдает под реновацию. Инвестор должен снести ветхие двухэтажки и предоставить их жителям новые квартиры. Жители Сокола при обсуждении проекта Генплана развития Липецка просили власть изменить этажность будущих новостроек с высоток на среднеэтажную застройку, ведь рядом — частный сектор. Сокольцев услышали. Услышали жителей этого района и их депутата и по вопросу ремонта дорог. Несколько улиц в округе уже отремонтировали, но сокольцам нужны дороги и в частном секторе, где они пока остались либо в грунте, либо в лучшем случае отсыпаны щебнем и асфальтобетонной крошкой.В прошлом году по новой программе «Мой двор» у домов по улице Ушинского №№ 9, 11, 13, 15 опилили старые деревья, обустроили парковку, возвели детский городок. А по губернаторской программе «Путь к школе» построили дорожки вдоль 38-го детского сада. В плане на этот год — комплексное благоустройство двора у домов по Ушинского №№ 24, 26, 30.— С подачи Игоря Артамонова и Евгении Уваркиной появилась хорошая история: сводятся воедино несколько программ, за счет которых комплексно благоустраивают целую территорию, чего никак нельзя было сделать за «депутатский миллион». При продуманном подходе получаются прекрасные пространства, — говорит Светлана Тюнина.Сокольцы — люди активные. Но подчас каждый тянет одеяло на себя, особенно когда речь идет о больших проектах. «Пожилым не нужны парковки во дворе, молодым — лавочки. Задача депутата — найти компромисс между всеми такими желаниями».Проблема Сокола — скачки напряжения в электросетях нижней части района и некачественная питьевая вода в верхней. Эти проблемы должны решить гарантирующие поставщики ресурсов. От правительства области сокольцы ждут помощи в благоустройстве своего пляжа: русло реки Воронеж зарастает водорослями, берег — травой. Река — объект федеральный, значит, к решению проблем нужно привлечь федеральные средства.