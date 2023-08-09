Спорт

21 минуту назад

Рыжеволосый защитник пробился в «Металлург» с третьего раза

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#Футбол #"Металлург" #Илья Коротких
Рыжеволосый защитник пробился в «Металлург» с третьего раза

Илья Коротких из Ельца говорит, что выступать за "сталеваров" - его мечта.

Призом за упорство в достижении цели для 20-летнего уроженца Ельца центрального защитника Ильи Коротких (на фото слева) стало заключение контракта с «Металлургом» на два года.

Редчайший случай – футболист приезжал на просмотр в команду трижды! Главный тренер Сергей Первушин просматривал Коротких прошлым летом, минувшей зимой, но брать в команду не спешил, хотя и отмечал перспективу у футболиста. Коротких ещё в январе говорил GOROD48, что играть в «Металлурге» - его мечта.

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Упорный Илья вновь пожаловал в команду

На этой неделе Первушин приветствовал Илью на загородной базе уже как старого знакомого: обнял его за плечи и представил команде, состав которой в последние недели обновился больше чем наполовину.

В конце концов, тренер сдался: «рыжий и упрямый» зачислен в «Металлург». Болельщики уже высказались по этому поводу в социальных сетях. «Надо брать. Обычно игроки с таким желанием не подводят», - написал один из поклонников «красно-чёрных».

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Ельчанин получал футбольное образование в родном городе, школе «Мастер-Сатурн» (Раменское), а затем попал в систему тульского «Арсенала». Сыграл за «оружейников» 31 матч в Молодёжном первенстве России, забил 2 гола.

Первую часть нынешнего сезона провёл в первенстве СФФ «Черноземье» (3-й дивизион) в составе «Атома» из Нововоронежа. За «Атом» сыграл и один матч в Кубке России против профессионалов из тамбовского «Спартака». Основное время матча в Нововоронеже закончилось вничью – 1:1, а в серии пенальти победу отпраздновали тамбовчане – 5:4.

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#Футбол #"Металлург" #Илья Коротких

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