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сегодня, 17:35

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве закрытых из-за качества воды пляжей

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Купальный сезон этим летом пришлось приостановить на 2,5% от всех пляжей рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. 

Всего, по данным ведомства, этим летом в стране функционируют около 1,7 тыс. мест купания.К началу сезона пляжи должны были тщательно подготовить, напомнили в Роспотребнадзоре. Территорию следовало очистить и благоустроить, оборудовать раздевалки и душевые, общественные туалеты, урны для сбора мусора.

«При выборе места для купания необходимо отдать предпочтение специально оборудованным пляжам, где оборудована инфраструктура пляжа, есть водоснабжение, производится уборка территории и удаляется мусор», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

В таких местах регулярно проводят лабораторные исследования воды водоема, питьевой воды, песка. Когда качество воды водоема не соответствует гигиеническим нормативам, на таких пляжах устанавливаются знаки «Купание запрещено!».

В течение этого сезона из-за «ухудшения качества воды водоемов в зоне купания» приостановили по решениям органов местного самоуправления или хозяйствующих субъектов эксплуатацию 42 пляжей, добавили в Роспотребнадзоре. Этот показатель ежегодно находится примерно на одном уровне, подчеркнули в ведомстве.
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