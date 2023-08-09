сегодня, 17:33
В ЦБ не увидели факторов для сохранения в сентябре ключевой ставки в 8,5%
Исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно июльское повышение ключевой ставки для того, чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на уровне цели в 4%. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин.
«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если Совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — отметил Алексей Заботкин.
По его словам, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются.