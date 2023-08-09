«Кто не проголосовал, замечание в личное дело»

В Липецкой области назревает очередной предвыборный скандал.

Сегодня Telegram-канал «ЛДПР Липецк» опубликовал скриншот сообщения в мессенджере, в котором некий Ветлугин требует проголосовать, а в случае отказа обещает занести замечание от руководителя в личное дело.В пояснении к скриншоту канал «ЛДПР Липецк» утверждает, что сообщение — распоряжение главного врача Становлянской районной больницы.«Негодяи уже не стесняются публично угрожать тем, кто не хочет сообщать: будет ли он использовать ДЭГ (дистанционное электронное голосование на будущих довыборах депутата Госдумы, прим. GOROD48) или нет. А избирательная комиссия смотрит на происходящее сквозь пальцы…».Кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Анатолий Емельянов заявил GOROD48, что скриншот анонимно прислали в региональное отделение ЛДПР работники Становлянской больницы и теперь отделение готовит заявление в полицию о нарушении избирательного законодательства.В пресс-службе избирательной комиссии Липецкой области нам рассказали, что изучают публикацию ЛДПР.Главный врач Становлянской районной больницы Денис Ветлугин подтвердил, что опубликован скриншот именно его сообщения. Однако отправлено оно 31 мая 2023 года, в последний день Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства. На вопрос, почему он угрожал сотрудникам занесением замечаний в личное дело, Денис Ветлугин ответил: «это к делу не относится», добавив, что готовит заявление в полицию по поводу распространения клеветнической информации о себе.— Буду требовать сатисфакции, пусть пишут опровержение, — сказал Денис Ветлугин.