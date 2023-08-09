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Цены на чай и кофе в России вырастут почти на 10%
Цены на чай и кофе в России вырастут примерно на 10% в сентябре. Об этом сообщил "Коммерсант", сославшись на прогноз компании "Май" (реализует чай и кофе брендов "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, Coffesso).
"Они вырастут на 6–9%. Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья", — сказано в материале издания.
Прогноз компании "Май" объясняет подорожание ослабившимся курсом рубля и ростом цен на какао-бобы, урожайность которых снизилась. С выводами компании согласны и аналитики бренда JDE (реализует кофе марок Jacobs, L`OR и Tassimo), которые сделали такой же прогноз.
В компании добавили, что цены будут повышать постепенно. Об избежании резкого скачка сообщил и производитель кофе Madeo.
Аналогичное сообщение направило JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), также ссылаясь на девальвацию рубля. Компания «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin) предупредила о повышении цен на 4–5%. В письме ретейлерам компания уточнила, что с начала 2023 года сырье на мировых рынках подорожало на 20%.
Среди кондитерских компаний, предупредивших о росте цен, — «Лотте КФ Рус» («дочка» южнокорейской Lotte; бренды Xylitol, Joo Chef`s, Chic Choc) и «Шторк» — «дочка» немецкой August Storck KG (марки Merci, Toffifee, Mamba). По данным Национального рейтингового агентства, зависимость кондитеров от импорта сырья составляет от 30 до 70%. Ситуацию усугубило снижение сбора какао-бобов из-за засухи в Западной Африке.
"Они вырастут на 6–9%. Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья", — сказано в материале издания.
Прогноз компании "Май" объясняет подорожание ослабившимся курсом рубля и ростом цен на какао-бобы, урожайность которых снизилась. С выводами компании согласны и аналитики бренда JDE (реализует кофе марок Jacobs, L`OR и Tassimo), которые сделали такой же прогноз.
В компании добавили, что цены будут повышать постепенно. Об избежании резкого скачка сообщил и производитель кофе Madeo.
Аналогичное сообщение направило JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), также ссылаясь на девальвацию рубля. Компания «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin) предупредила о повышении цен на 4–5%. В письме ретейлерам компания уточнила, что с начала 2023 года сырье на мировых рынках подорожало на 20%.
Среди кондитерских компаний, предупредивших о росте цен, — «Лотте КФ Рус» («дочка» южнокорейской Lotte; бренды Xylitol, Joo Chef`s, Chic Choc) и «Шторк» — «дочка» немецкой August Storck KG (марки Merci, Toffifee, Mamba). По данным Национального рейтингового агентства, зависимость кондитеров от импорта сырья составляет от 30 до 70%. Ситуацию усугубило снижение сбора какао-бобов из-за засухи в Западной Африке.