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В частном детсаду погиб ребенок, подавившись едой

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Годовалый ребенок погиб в частном детском саду в Бийске. Об этом сообщила ТАСС помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Как сообщили в следственном отделе по Бийску управления СК России по Алтайскому краю, ребенок погиб во время приема пищи.

"По данным следствия, днем 9 августа 2023 года в одном из частных центров по уходу и присмотру за детьми города Бийска во время кормления ребенку стало плохо. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть", - отметили в сообщении.

"Прокуратурой Бийска организована проверка соблюдения законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними в связи с поступлением информации о гибели годовалого ребенка в частном детском саду. Также контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного по результатам прокурорской проверки в порядке ст. 37 УПК РФ", - сообщила Мария Антошкина.

При проведении проверки оценят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также безопасности при оказании услуг организацией.

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