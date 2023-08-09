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В Сергиевом Посаде произошел взрыв в ангаре с пиротехникой
Взрыв произошел на складе с пиротехникой Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, сообщает Коммерсант со ссылкой на управление СКР по Московской области, в. Площадь помещения — 100 кв. м, из-за взрыва оно полностью разрушено. Пострадали 16 человек, в основном они получили порезы от разбившихся стекол и контузии.
Также трёх человек извлекли из-под завалов на месте взрыва.
По предварительной информации, причиной стало нарушение техники безопасности, точную причину установят по результатам экспертизы. По факту ЧП будет возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
На заводе объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. На место взрыва прибыл глава округа Дмитрий Акулов, туда также выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ведутся работы по ликвидации пожара на площади 50 кв. м.
Также трёх человек извлекли из-под завалов на месте взрыва.
По предварительной информации, причиной стало нарушение техники безопасности, точную причину установят по результатам экспертизы. По факту ЧП будет возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
На заводе объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. На место взрыва прибыл глава округа Дмитрий Акулов, туда также выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ведутся работы по ликвидации пожара на площади 50 кв. м.