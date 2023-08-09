Происшествия

18 минут назад

Сотрудница Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов спасла тонущих детей

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#происшествие на воде
Сотрудница Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов спасла тонущих детей

Инцидент произошел днем 8 августа.

Сотрудница Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов Надежда Аверина днем 8 августа предотвратила трагедию и спасла двух тонущих детей.

Как сообщает издание «Красное Знамя» со ссылкой на начальника межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах № 3 поисково-спасательного отряда на водных объектах Липецкой области Олега Толкачева, инцидент произошел на реке Быстрая Сосна у подножья Кошкиной горы. Женщина заметила, как десятилетний мальчик и двенадцатилетняя девочка вошли в воду и двинулись на глубину. 

«Кто бывал в этом месте, тот знает, что течение здесь особенно стремительное, а ниже, расположен омут, в который и начала затягивать малышей, подхватившая их коварная стремнина. Благо Надежда Аверина отлично плавает и вовремя увидела терпящих бедствие детей. Бросившись в воду, смелая женщина подплыла к ним и сумела вытащить на берег обоих. Поступок — достойный поощрения», — пишет елецкое издание.
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#происшествие на воде

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