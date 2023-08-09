Происшествия

сегодня, 11:19

В Липецке девушка на самокате сбила 7-летнего мальчика

11 1307
#самокаты #авария #ДТП
2
В Липецке девушка на самокате сбила 7-летнего мальчика

Ребенку понадобилась медицинская помощь.

ГИБДД сообщило о новом происшествии с участием самокатчика. 8 августа в 19:54 во дворе на улице Катукова 28-летняя женщина, управляя самокатом, наехала на 7-летнего мальчика.

По данным полиции, ребенку понадобилась медицинская помощь. Ее мальчику оказали в областной детской больнице. 

11 1307
#самокаты #авария #ДТП
2

Комментарии (11)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

zzloyzz

4 минуты назад
Новость из ничего.
ответить

Правда

22 минуты назад
Васёк,и ты веришь,что он сказал?
ответить

Маша Осипов

24 минуты назад
24-тый автобус ездит через день вчера не было минимум рейсов на 22:52 и 23:26 с Сокола на самокате с 19-ого доехать на Сырский 90-100 руб а на такси 234 руб и постоянно у такси стал высокий спрос.
ответить

Васёк

29 минут назад
А когда липецкие чиновники будут пересаживаться на отечественные автомобили, как сказал Президент?
ответить

житель

42 минуты назад
Липчанин, а я хочу поговорить об укусах клещей... Запретить выходить в лес, городские парки, на речку, во двор дома. Закрыть все окна и двери. Отличное решение проблемы!!!
ответить

житель

46 минут назад
И что? Велосипедом то же сбивают, да же бегущий человек может сбить. Давайте все запретим! Все по норам, но ведь и там покалечатся. Учить надо людей, детей безопасному поведению на улице и не важно стоит, идет, бежит, едет или просто на лавочке сидит человек. Создавайте программы обучения, запускайте вместо рекламы по телевизору собирайте людей во дворах, парках организуйте бесплатные курсы обучения безопасной езды (на школьных площадка все равно пустуют) на самокатах, велосипедах и других средств передвижения
ответить

гость

51 минуту назад
Налог получают в бюджет и ладно...
ответить

гость

53 минуты назад
Это же чужой ребенок...
ответить

Липчанин

55 минут назад
Запретить самокаты однозначно. Администрация вы ждете беды. Наши граждане не готовы своим умом безопасно перевигаться на таких средствах.
ответить

777

57 минут назад
28 лет! И всё на самокате
ответить
Еще комментарии
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Сотрудница Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов спасла тонущих детей
#происшествие на воде
1
Сотрудница Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов спасла тонущих детей

12 минут назад

Происшествия
«Ребенка ударили, когда он отказался отдать матрас» — версия второй стороны конфликта на пляже у Гал...
#конфликт #побои
3
«Ребенка ударили, когда он отказался отдать матрас» — версия второй стороны конфликта на пляже у Гал...

17 минут назад

Происшествия
Шесть человек пострадали в столкновении «Мазды» и «Форда» на дороге Липецк-Данков
#авария #ДТП
5
Шесть человек пострадали в столкновении «Мазды» и «Форда» на дороге Липецк-Данков

сегодня, 11:28

Происшествия
Две фуры столкнулись в лобовую на трассе «Дон»
#авария #ДТП
5
Две фуры столкнулись в лобовую на трассе «Дон»

сегодня, 11:07

Происшествия
В Грязях горела «Хендай Соната»
#МЧС #пожар
В Грязях горела «Хендай Соната»

сегодня, 10:57

Происшествия
Из ТРЦ «Малибу» эвакуируют посетителей и персонал
#эвакуация #ТРЦ
2
Из ТРЦ «Малибу» эвакуируют посетителей и персонал

сегодня, 10:18

Происшествия