В Липецке девушка на самокате сбила 7-летнего мальчика

Ребенку понадобилась медицинская помощь.

ГИБДД сообщило о новом происшествии с участием самокатчика. 8 августа в 19:54 во дворе на улице Катукова 28-летняя женщина, управляя самокатом, наехала на 7-летнего мальчика.



По данным полиции, ребенку понадобилась медицинская помощь. Ее мальчику оказали в областной детской больнице.



