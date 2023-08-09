Происшествия
сегодня, 11:19
В Липецке девушка на самокате сбила 7-летнего мальчика
Ребенку понадобилась медицинская помощь.
ГИБДД сообщило о новом происшествии с участием самокатчика. 8 августа в 19:54 во дворе на улице Катукова 28-летняя женщина, управляя самокатом, наехала на 7-летнего мальчика.
По данным полиции, ребенку понадобилась медицинская помощь. Ее мальчику оказали в областной детской больнице.
По данным полиции, ребенку понадобилась медицинская помощь. Ее мальчику оказали в областной детской больнице.
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